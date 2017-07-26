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GTB Üyeleri GTBBAZAAR'la dünya pazarlarına taşıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in gıda ve tarım ürünleri, Gaziantep Ticaret Borsasının (GTB), 'gtbbazaar.com' uygulaması ile uluslararası piyasalara açılıyor. Yöresel ürünleri elektronik ortamda sergileme ve pazarlama imkanı sağlayan portal, çeşitli ülkelerden alıcı ve satıcıları aynı platformda buluşturacak.

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep'in tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla "GTBBAZAAR" uygulamasını üyelerinin hizmetine sundu. Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) platformu ile lisanslı depolarda hububat ticaretini elektronik ortama taşıma başarısı gösteren GTB, şimdide Gaziantep'in yöresel ürünlerini uluslararası piyasalara taşıyacak e-pazaryeri uygulaması gtbbazaar.com için teknolojik alt yapısını tamamladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde gıda üzerine faaliyet gösteren firmalarla elektronik ortamda ticaret yapma kolaylığı sağlayacak olan portal aynı zamanda uluslararası emtia piyasalarında oluşan gıda fiyatları hakkında da bilgiler derleyecek.

Web sayfasının tüm yazılım çalışmalarının tamamlandığını ve sistemin uygulamaya alındığını müjdeleyen GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, "Sistem üye firmalarımıza, gtbbazaar.com üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara ürünlerini sergileyebilme, alım-satım yapabilme ve talep ettikleri ürünlerle ilgili ilana çıkma imkânı sağlamakta" dedi.

Uygulamanın uluslararası alanda daha aktif kullanılabilir hale gelmesi amacıyla yurtdışındaki oda ve borsalarla ticari iş birliği görüşmelerine başladıklarını belirten Bayram, farklı ülkelerden firmaların da portala üye olmasıyla birlikte e-ticaret hizmet ağının daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Kapalı üye sistemi ile çalışan portalın sadece tarım ve gıda ticareti yapan ve yapmak isteyen firmalar için hizmet verdiğini kaydeden Bayram, aynı zamanda bu sistemin web sitesi bulunmayan firmalara da hizmet sağlayarak onlara avantaj sağlayacağını söyledi.

Sistemin çalışma prensibi hakkında da açıklamalarda bulunan Bayram,"Yapılacak araştırmalar neticesinde sisteme üye olan firmalar, site yöneticisi tarafından üyeliği onaylandıktan sonra, sistemde mağaza açabilecek. Bir üye istediği kadar mağaza açabileceği gibi, açtığı mağazaları aynı şekilde pasif yaparak görünmez hale getirebilecek. Üye mağazasında satmak istediği ürünlerin fiyatını, miktarını, resmini belirterek ilan açabilecek. Yine istediği ilanı pasif hale getirebilecek. Firma bir ürünü satmak değil de almak istiyorsa, alım ilanı da açabilecek. Yurt içi ve yurtdışında bu ilanlarla ilgilenen kişi ilanı tıkladığında satıcı veya alıcının iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Sistemde kesinlikle online bir satış yok. Sadece alıcı ve satıcının ürün hakkında görüşmesi sağlanıyor. İki tarafın kendi aralarında anlaşmaları durumunda ise ticaret için gerekli görülen yasal mevzuatlar yerine getiriliyor" şeklinde konuştu.

Gtbbazaar.com'un kar amacı gütmeyen ve tamamen üyelerinin ticari hayatına katkı sunmak amacıyla bir e-ticaret portalı olduğunu belirten Bayram, ayrıca sitenin ilk etapta Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verdiğini ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde ise farklı diller eklenerek geliştirilebileceğini sözlerine ekledi.

(MU-SD-Y)



26.07.2017 16:00:51 TSI

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