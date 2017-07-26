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Elazığ'da ağaçlar enjeksiyon yöntemiyle korunuyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:03
Elazığ'da ağaçlar enjeksiyon yöntemiyle korunuyor
Elazığ'da ağaçlar enjeksiyon yöntemiyle korunuyor

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi, vektörel mücadelede başlattığı yeni uygulamayla ağaçları enjeksiyon yöntemiyle koruyor.
Elazığ Belediyesi, ağaç ilaçlama çalışmalarında çevreci aynı zamanda da uzun ömürlü bir koruma metoduyla yeni bir başlangıca imza attı. Mayıs ayında vektörel mücadelede başlattığı yeni uygulamayla ağaçlara enjeksiyon yöntemi uygulayan Elazığ Belediyesi, şehrin dört bir yanında yer alan ağaçları bu yöntem ile koruma altına alıyor.
Uygulamada kullanılan ilaç, doğrudan ağaç gövdelerine enjekte ediliyor. Ağacın gövdesine deliciler ile özel kanallar açılmasının ardından uygun dozda ilaç enjekte edilerek, açılan kanallar yine uygun ve doğal materyallerle kapatılıyor. Enjeksiyonla yapılan ilaçlama, ağacı 2 yıl boyunca hastalıklardan ve zararlardan korurken, gerçekleştirilen ilaçlama çalışması da ağaca hiçbir zarar vermiyor. Enjeksiyon uygulamasının yapıldığı ağaçlara ise QR kodu vererek yapılan işlemler dijital ortamda takip ediliyor.
(CK-Y)

26.07.2017 16:04:44 TSI
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