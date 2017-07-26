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Adilcevaz'da yaz kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan su kayağı, futbol, hasta ve yaşlı bakımı, badminton, bağlama ve gitar kursları sayesinde vatandaşlar ve öğrenciler hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyorlar. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, birçok alanda vatandaşlara kurs verdiklerini ifade ederek, "Müdürlüğümüz bünyesinde açmış olduğumuz su kayağı, futbol, hasta ve yaşlı bakımı, badminton, bağlama ve gitar kursları devam etmektedir. Önümüzdeki haftadan itibaren mesleğe yönelik olarak KOSGEB ve hasta kabul kurslarını da açacağız. KOSGEB girişimcilik kursumuz 4 grup halinde yapılacak ve kurs sonunda 120 kişiye sertifika vereceğiz. Mesleğe yönelik olarak halen hasta ve yaşlı bakım kursumuz devam etmektedir. Bunun yanı sıra yine açacağımız hasta kabul kurslarına katılacak olan kursiyerlerimiz hastanelerde, sağlık ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuvarlar ve tıp merkezleri gibi istihdam alanlarında çalışabilecekler. Meslek edindirme kurslarımız bireyi topluma kazandırıyor ve bireyin toplumdaki verimliliğini artıran bir rol oynuyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar, katıldıkları kursların sonunda meslek sahibi olabiliyorlar. Niteliksiz iş gücünü nitelikli hale getiren meslek edindirme kurslarımız, ilçemizdeki istihdam oranının artmasında oldukça etkili olacaktır. Aynı zamanda YGS/LYS hazırlık, KPSS hazırlık, çeşitli kademelerde dil kursları, tırmanış/dağcılık, digital fotoğrafçılık, tarım ve hayvancılık ve el sanatları gibi daha birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni kurslar açılacaktır" dedi.

Yılmaz, kurslara katılmak isteyenlerin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

(MSA-Y)



26.07.2017 16:05:33 TSI

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