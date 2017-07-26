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Niğde Belediyespor ilk karşılaşmasını Şanlıurfaspor ile yapıyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:04
Niğde Belediyespor ilk karşılaşmasını Şanlıurfaspor ile yapıyor
Niğde Belediyespor ilk karşılaşmasını Şanlıurfaspor ile yapıyor

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor ilk karşılaşmasını Şanlıurfaspor ile yapacak.
Spor Toto 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Niğde Belediyespor, ilk karşılaşmasını yapılan fikstür çekimleri sonucunda belli oldu.
27 Ağustos 2017 Pazar günü 2017-2018 sezonunun maçına çıkacak olan Niğde Belediyespor evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.
Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumundaki müsabaka 27 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.
(MB-YE-SK)

26.07.2017 16:05:52 TSI
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