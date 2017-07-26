At arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde at arabası ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erbap Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta O.K.'nın (19), idaresindeki otomobil ile Ö.U.'nun (55), kullandığı at arabasının çarpışması sonucu, sürücüler ile birlikte R.U. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
(MSY-AS-Y)
26.07.2017 16:07:07 TSI
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