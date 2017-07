YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. At arabasının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde at arabası ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erbap Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta O.K.'nın (19), idaresindeki otomobil ile Ö.U.'nun (55), kullandığı at arabasının çarpışması sonucu, sürücüler ile birlikte R.U. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

