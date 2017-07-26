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Başkan Şirin çalışmaları yerinde inceledi



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 'Prestij Caddeleri Projesi' kapsamında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu'nun daha yaşanılabilir bir şehre dönüştürmek adına koordineli çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi, Prestij Caddeler Projesi kapsamında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde üst yapı çalışmalarını başlattı. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü'nce alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilerek bin 200 metre uzunluğundaki içme suyu borularının tamamen yenilendiği alanda şuanda üst yapıya başlanıldığını müjdeleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, mevcut bölgede incelemelerde bulundu. Mahallenin 30 yıllık alt yapı sorunun tamamen çözüme kavuştuğunu ifade eden Başkan Şirin, Fatih Caddesi'nin tamamen yenilenen yüzüyle mahalleye ve Turgutlu'ya çok yakışacağını ifade etti.



"Alt yapı tamamen yenilendi"

Fatih Caddesi'ndeki yol çalışmalarına dair konuşan Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Ergenekon Mahallemiz Turgutlu'muzun çok hızlı gelişen ve çok hızlı büyüyen, nüfus anlamında da yoğunluğumuzun olduğu mahallerinden biri olması dolayısıyla önemli bir bölgemizdir. Mahalle girişindeki Fatih Caddesi de ilçemizin en geniş caddelerimizden biridir. Göreve geldiğimizde artan nüfusa göre alt yapının yetersizliğini görmüş, büyüme hızıyla birlikte öngörülerimiz doğrultusunda hareket ederek, Manisa Büyükşehir Belediyemiz MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından önce içme suyu şebekesini yenilendi. Şuanda çok uzun yıllar kazmaya gerek kalmayacak şekilde genişletilen içme suyu hattı döşemeleriyle mahallemizin rahat bir nefes aldığı kanaatindeyim. Elbette alt yapı çalışmaları gözle görülmemektedir, ancak halkımız temiz ve sağlıklı su içecek olmasının faydasını önümüzdeki yıllarda çok daha rahat bir şekilde hissedecektir. Bu anlamda MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Cadde bambaşka bir güzelliğe bürünecek"

Fatih Caddesi'nin prestij caddeye dönüşüm sürecine ve bölge halkının kavuşacağı modern alana dair bilgi veren Başkan Şirin, "Elbette bir yerde bir kazı çalışması var ise orada bir yenilenme söz konusudur. Burada da önemli bir süreç atlatıldı, bir önemli sürece daha girildi. Amacımız elbette Ergenekon Mahallemizin ikinci bir Atatürk Bulvarı olması, yepyeni bir görünüme kavuşmasıdır. Caddenin ana girişinden İsmailcik Deresi dediğimiz mevkiye kadar Fatih Caddesi'ne yakışır çok güzel bir düzenleme gerçekleştirilmiş olacak. Mevcut bölge parke taşı döşemesiyle, bisiklet yoluyla, aydınlatmalarıyla, peyzajıyla beraber çok farklı bir görünüme kavuşmuş olacak. Bunların hepsi elbette zamana yayılan bir süreç. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız zaman zaman mağdur oldular. Bizler bunun farkındayız. Ancak ihalelerden dolayı bir gecikme oldu. Yaklaşık 4 ay sonra tüm çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor. Ortaya çıkacak yatırımın, güzelliklerin her şeye değeceği kanaatindeyiz. Bu anlamda sabır gösteren, yatırım ve hizmetlerimizi merakla bekleyen halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Azim ve kararlılıkla ilçemize yakışır hizmetleri gerçekleştiriyoruz"

Turgutlu'da altıyla üstüyle ve görselliği ile yaşayan bir kent olgusu yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şirin, "Turgutlu'daki değişim ve gelişime olan katkılarından dolayı elbette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Prestij Caddelerin yapımı bittiği anda oluşacak olan o görselliğin ben heyecanını şimdiden yaşıyoruz. Turgutlu'nun kabuğunu kıracak, Manisa'da çok daha ön plana çıkacak, çok daha yaşanılabilir bir şehir artık hayal değil, gerçeğe dönüşüyor. Bizlere inanan, güvenen ve sabırla takip eden halkımızla birlikte emin adımlarla geleceğe yürüyoruz." diye konuştu.

(SC-Y)



26.07.2017 16:07:20 TSI

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