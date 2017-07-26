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Aydın Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:07
Aydın Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi
Aydın Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Gençlik Merkezi 'Merkezim her yerde'' projesi ile ilçelerdeki öğrencilerle gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ''Merkezim Her Yerde'' projesi çalışmalarına, Köşk ilçesinde bulunan camilerde Yaz Kuran Kursuna katılım gösteren yaklaşık 30 öğrenci ile tüm hızıyla devam etti. ''Merkezim Her Yerde'' projesi kapsamında gençlik merkezine uzak olan ilçe veya köylerdeki gençlerin ve öğrencilerin gençlik merkezlerini tanıması, gençlik merkezi etkinliklerinden yararlanması ve unutulmaz bir gün yaşamaları amaçlanıyor.
Gerçekleştirilen proje kapsamında hayatları boyunca hiç sinemaya gitmemiş olan Köşklü Yaz Kuran Kursu öğrencileri Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi tarafından sinemaya götürüldü.
Sinema etkinliği öncesinde Aydın Gençlik Merkezinde misafir edilen öğrenciler, ilk önce merkezini gezdiler. Daha sonra sırasıyla Ebru Sanatı, Halk oyunları ve gençlik liderleri tarafından oynatılan eğitsel oyunlarla doyasıya eğlenip unutulmaz bir gün geçirdiler.
Bunların yanı sıra öğrencilere Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz tişörtü, şapkası ve Türk Bayrağı dağıtıldı.
Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Köşk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Aydın eşliğinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Bekir Çeker'i makamında ziyaret eden öğrenciler teşekkürlerini İl Müdürüne ilettiler. Gerçekleştirilen ziyaret karşılıklı sohbet halinde geçerken, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından öğrenciler gençlik liderleri eşliğinde evlerine uğurlandı.
(OD-MB-Y)

26.07.2017 16:08:39 TSI
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