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Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyeleri tarihi Tablakaya'yı gezdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kültür Bakanlığı Koruma Komisyon Kurulu üyelerine Tarihi Tablakaya Mahallesi'nde yapılan restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hakkında brifing verdi.

Yaklaşık 2 yıldır süren restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Tarihi Tablakaya Mahallesindeyiz. Talas'ın tarihini bilenler Tablakaya Mahallesi'nin aslında Talas'ın merkezi bir yeri olduğunu bilirler. Eski belediye binamızın restorasyonunu yaptık. Üst katı Talas Kabul Evi olarak üst düzey resepsiyonların verildiği, programların yapılacağı, misafirlerin ağırlanacağı güzel bir mekan oldu. Alt katında da Türkiye'nin en şık nikah salonlarından birini yaptık. İnşallah burada gençlerimizin nikahlarını da kıyacağız" dedi.

Devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: "Bugün Anıtlar Kurulu üyelerine projemizi gezdirip onlara bilgi verdik. Meydanda bulunan betonarme binaların yüzünü dokuya uygun olsun diye doğal taşlar ile kaplama yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır başta alt yapı olmak üzere bütün çalışmaları tamamladık. Son 40 yılın en büyük yatırımını yapmış olduk. Turistik faaliyetler için güzel bir sokak oldu. Yakında açılışını yapacağız. Talas sosyal ve kültürel açıdan Kayseri'nin gözde bir ilçesi. Talas'ın bu vasıflarıyla bizde çok daha güzel yatırımlar yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Tarihi Tablakaya'yı gezmeye davet ediyorum."

Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, "Kendi kurulumuzun onayladığı projelerin burada hayat bulması hakikaten güzel bir şey. Talas Belediyesi'ni bu bağlamda tebrik ediyorum. Güzel sokak sağlıklaştırmaları ve restorasyonlar yapmışlar. Bugün bizi Başkanımız Mustafa Palancıoğlu gezdirdi. Teşekkür ederiz kendisine de buradan. Kurul olarak hakikaten burada yaptığı uygulamaların güzel olduğunu ve Talas'ın tarihi dokusunun ön plana çıktığını gördük. İnşallah bu başarılı projeleri daha da devam eder" diye konuştu.

Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını yerinde gezen kurul üyeleri sokak hakkında bilgi aldıktan sonra Talas'ın tarihi alanlarını gezdiler.

(SK)



26.07.2017 16:11:07 TSI

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