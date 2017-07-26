Ayakkabı hırsızları caminin kameralarına yakalandı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, camide namaz kılan cemaatin ayakkabılarını çalan iki şahıs güvenlik kameralarına takıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sıratut Mahallesi Sıratut Camiine gelen kimliği belirsiz iki kişi, cami içerisinde namaz kılan bir kişinin ayakkabılarını alarak hızla kaçtı. Namaz kıldıktan sonra ayakkabılarını bulamayan vatandaş, durumu cami görevlileri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını alarak olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
26.07.2017 16:15:46 TSI
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