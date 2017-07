YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arnavutluk Büyükelçisi'nden Borsa ziyareti

Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Ticaret Borsası, Arnavutluk Büyükelçisi Genti Gazheli ve Arnavutluk Balıkesir Fahri Başkonsolosu Ayhan Sezer'i ağırladı.

Balıkesir'de bir takım ziyaretler yapan Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ile iki ülkenin tarım ve hayvancılığını masaya yatırdı. Başkan Kula'nın işbirliği çağrısından memnun olan Büyükelçi Gazheli, "Arnavutluk 50 yıldır komünizm ile yönetiliyordu. Biz 20 yıldır nefes alıyoruz. Ticaret ve işbirliğimizi genişletelim" dedi.

Başkan Kula Büyükelçi'yi konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Büyükelçi'yi Balıkesir'e getiren Fahri Başkonsolos Ayhan Sezer'e de ayrıca teşekkür etti. Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta ön planda bir il olduğunu ifade eden Kula, tarım ve hayvancılığın her türünün Balıkesir'de yapıldığını söyledi.

Arnavutluk'un yüzde 70'inin Müslüman olduğunu belirten Kula Arnavutluk ile din bağı olan dost bir ülke olarak bahsetti. Balıkesir'de tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğunu kaydeden Kula iki ülke arasında ticari işbirliğinin artması için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli de Balıkesir Ticaret Borsasında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Kula ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. İlk kez Balıkesir'e geldiğini belirten Gazheli Balıkesir'in önde olduğu sektörleri Arnavutluğa ileteceğini söyledi.

Gazheli, "Balıkesir Türkiye'nin çok güzel bir yerinde. Biz Arnavutluk olarak hayvan ithal ediyoruz. Et ithalatı yapıyoruz. En çok Sırbistan'dan et alıyoruz. Türkiye'den mümkünse Balıkesir'den bu ticari ilişkileri büyütmekten memnuniyet duyarız. Arnavutluk 50 yıllık komünizmden geliyor. 20 senedir nefes almaya başlayabildik ve yüzümüzü toprağa döndük. Komünizm hep madenlere önem verdi. Biz tarım ve hayvancılığı da önemsiyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 300 Türk şirketinin yatırımı var. Arnavutluk'ta daha çok Türk işadamı görmekten mutlu oluruz" diye konuştu.

Arnavutluk Balıkesir Fahri Konsolosu olan Ayhan Sezer ise kardeş Arnavutluğun daha çok yardıma ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sezer, "Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula bizim duayenimizdir. Kendisi ve şirketleri tıpkı Balıkesir gibi tarımın her alanında varlar. Bu şehre büyük hizmetleri var Kula'nın. Kardeş Arnavutluk bizlerden çok şey bekliyor. Dünyaya dağılmış 11 milyon Arnavut var. Arnavutluk'ta daha çok Türk işadamı görmeyi halk da devlet de istiyor" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Genti Gazheli'ye Sındırgı Yağcıbedir Halısı hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

