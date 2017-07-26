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Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan, Başkan Kutlu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Çeşitli Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kore ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Türkiye'deki görev süresi boyunca birçok ili gezdiğini kaydederek sözlerine başlayan Büyükelçi Cho, Adıyaman'ın da gördüğü iller arasında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Cho, "Bu süre boyunca Türkiye'nin her noktasının turizm potansiyeli olduğunu gördüm. Koreli turistler Türkiye'de birçok yeri geziyorlar. Adıyaman'da gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise yaptığı konuşmada Türkiye ile Kore arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Kutlu, Adıyaman'ın kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 16:18:20 TSI

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