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Yalova Devlet Hastanesi'ne HİMSS 6 belgesi



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova Devlet Hastanesi "HİMSS 6" akreditasyon belgesi aldı. Bu belge ile birlikte Yalova Devlet Hastanesi de ülkedeki 29 dijital hastane arasında yer aldı.

Hastanelerde kağıt kullanımının azaltılmasını hedefleyen Sağlık Bakanlığı, hastanelere HİMSS 6 akreditasyon belgesi alma şartı getirdi. Bir süre önce çalışmalara başlayan Yalova Devlet Hastanesi bu belgenin alınması için gereken şartları tek tek yerine getirdi. Ardından yapılan denetimde Yalova Devlet Hastanesi'ne dijital hastane unvanını kazandıran HİMSS 6 akreditasyon belgesi verildi.

Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Hakan Sezen, "Hastanemiz artık iş ve işlemlerinin dijital ortamda yapan bir hastane haline geldi. Bu belgenin alınmasında hastane personelimizin büyük çabaları oldu. Kendilerini yürekten kutluyorum" dedi.

(SÇ-MŞ)



26.07.2017 16:20:14 TSI

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