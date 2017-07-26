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Biga'da sıralı sulamaya geçildi



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Ovası Sulama Birliği Başkanı Nejdet Irak, çiftçilerin ek enerjiye ihtiyaç duymadan damlama ve yağmurlama yapabilmeleri için sıralı sulamaya geçildiğini söyledi.

Irak, yaptığı açıklamada, "Y-16 kapalı şebeke hattı tamamı 60 km uzunluğunda olup 17 bin dekar alana hizmet vermektedir. Şebekemizi besleyen ana kanal iletim hattımızda suyumuz mevcut olduğu halde Y-16 şebekesi kendi içinde basınç sorunu yaşamaktadır. Bunu gidermek ve çiftçimizin ek enerjiye ihtiyaç duymadan damlama ve yağmurlama yapabilmeleri için 27 Temmuz 2017 Perşembe günü sabahı itibari ile sıralı sulamaya geçilecektir. Sıralama da şebekenin yarısı kapatılacak ve ikişer gün ile sınırlandırılacaktır. İki gün ara ile hatlara su verilecektir. Çiftçilerimizin bu sıralamaya uymalarını sulama günlerini iyi takip arazilerini tasarruflu sulamalarını dilerim" dedi.

(UYC-MŞ)



26.07.2017 16:21:29 TSI

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