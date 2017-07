YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Erkoç esnafla biraraya geldi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Trabzon Caddesi yayalaştırma projesi kapsamında Kıbrıs Meydanındaki esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İşbankası-Ulucamii arasında bulunan esnafları tek tek dolaşarak ziyaret eden Başkan Erkoç, esnafı dinledikten sonra bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kimsenin ekmeği ile oynama gibi bir niyetleri olmadığını tam aksine esnafların daha çok kazanç sağlaması için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Erkoç, "Demirciler Çarşısını restore ettik, kimseyi perişan etmedik. İstişare ile yapacağız. Şimdi bile burada yürüyen insan sayısı arttı. Trabzon Bulvarının devamı olarak buraya yapacağız. Sizin işini arttırmak için yapıyoruz. Burada kullanılan taşlar, Türkiye'nin en güzel taşları. Kahramanmaraş'ın en güzel yeri burası olacak. Burası Kahramanmaraş'ın turizminin kalbinin attığı yer olacak. Buraya turist otobüsleri gelecek. Turistler buraya gelecek, gezecek ve kalacak. Turizm acenteleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız şehrimizin marka değerini yükseltmek. Dışarıdan insan gelsin, bunun için tarihi mekanları restore ediyoruz. Arslanbey Konağı'nın yapımına da başladık. Amacımız burada bulunan tarihi evleri vatandaşa restore yaptırıp, devletin desteği ile butik otel yapmak. Birçok yerde var. Vatandaş butik otel yapacak. Kaliteli otel olarak hizmet verecekler. Gaziantep'te tarihi caddelerin içinde butik oteller var. O tarihi evlerde turistler kalıyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ı marka kent yaparak turizmde hak ettiği yeri alması için gayret sarfettiklerini dile getiren Başkan Erkoç, "Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvarı, Ulu Cami arasındaki çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bu bölgedeki esnaflarımız ile istişarelerde bulunduk. Her zaman yaptığımız gibi. Tabi burası Kahramanmaraş'ın markadeğerini arttıracak projelerden birisi. Doğudan Batıya, cepheleri de çarşıya uygun hale getiriyoruz. Demirciler ve Kapalı Çarşı'yı da tümüyle restore ettik. Burası Kahramanmaraş'ın kalbi ve göz bebeği olacak. Toplu taşıma da her an bu bölge de konuşlanacak. 1500 araçlık otopark yapıyoruz. Tüm Kahramanmaraş'ın ulaşımında insanların hareket noktası, kalbi gibi adete burası. Burada proje tamamlanıp, diğer restorasyonlarda bittiğin de, burası cazibe merkezi olacak. Kültür Bakanlığı ile ortak kalenin de restorasyonunu yapıyoruz. Teleferiği de kalenin yanına getirdik. Buradan insanlar yürüyerek bir sirkülasyon oluşturacak. Kahramanmaraş'ın kalbi burada atacak. Bu bölge tarihi mekanların olduğu yer, Kahramanmaraş denince akla gelen bir yer. Şehrimizin her tarafı gelişiyor ama turistik açıdan sadece buralar gelişecek. Yabancıların ilgisini çekecek bir yer. Kahramanmaraş'ımız değişiyor. 2018 itibarı ile önemli değişimler olacak. 2018-2019 yılında Kahramanmaraş'ın konsepti değişecek. Kahramanmaraş, Türkiye'de turizm pastasından pay alan bir il haline gelecek" dedi.

