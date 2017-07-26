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Şehzadeler'in sporcuları başarıya doymuyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:23
Şehzadeler'in sporcuları başarıya doymuyor
Şehzadeler'in sporcuları başarıya doymuyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları Kuşadası ve Nevşehir'de yapılan Muay Thai şampiyonalarında şampiyon olan sporcuları makamında ağırladı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcularının her geçen gün yeni bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Çelik, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda yapılan Muay Thai Altın Kemer Şampiyonasında şampiyon olan, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Gülce Özdenli ve Beyza Nur Karabiber ile Nevşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak ağustos ayında Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Damla Dinçer ve Betül Durmuş'u makamında kabul etti. Yapılan ziyarete sporcuların yanı sıra Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, yönetim kurulu üyesi Ahmet Demirarslan ve Muay Thai antrenörü Ediz Barış katıldı.
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuların ferdi branşlarda her geçen gün yeni bir başarıya imza attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız yine büyük başarılara imza attılar. Aydın, Kuşadası'nda düzenlenen profesyonel Muay Thai Altın Kemer şampiyonasına katılan sporcularımız Gülce Özdenli ve Beyza Nur Karabiber'i bugün altın kemerleri ile birlikte belediyemizde misafir ettik. Bu başarıları nedeni ile sporcularımızı kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Bunun yanı sıra Nevşehir'de gerçekleşen Türkiye Şampiyonasında şampiyon olarak ağustos ayında Tayland'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonasına katılacak olan Damla Dinçer ve Betül Durmuş kardeşlerimizi de yürekten kutluyorum. Bu sporcu kardeşlerimizin eğitimlerinde çok büyük katkıları olan Ediz Barış hocamıza, antrenörlerimize, Belediye Spor Kulübümüzün Başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi kutluyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak amatör sporun her türlüsünü destekliyoruz. Ferdi Amatör Spor Branşlarında Dünya Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu gibi çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Bu bağlamda tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Bundan sonra da sporla uğraşmak isteyen genç kardeşlerimizi de Belediye Spor Kulübümüze bekliyoruz. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sporcularımıza kapılarını açmaya devam edecektir. Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında sporcularımızdan inşallah şampiyonluklar bekliyoruz. Tayland'ın spor salonlarında şanlı Türk Bayrağımızın dalgalanmasını ve İstiklal Marşımızın okunmasını bekliyoruz" dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ziyaret esnasında Muay Thai sporcuları Gülce Özdenli, Beyza Nur Karabiber, Damla Dinçer ve Betül Durmuş'a birer adet altın ve çeşitli hediyeler takdim etti.
(SC-Y)

26.07.2017 16:25:15 TSI
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