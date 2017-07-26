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Sokak hayvanları için takılan sulukların kırılmasına tepki



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca ve Dalaman'da, sokak hayvanlarının su içmesini sağlamak amacıyla koyulan sulukların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılması tepki çekti.

Ortaca ve Dalaman Belediyesi ile Hayvan Dostları Derneği'nin (HAYDOS) iş birliğinde imzalanan protokolle, her iki ilçedeki sokak hayvanlarının su içmelerini sağlamak amacıyla Ortaca Kültür Park, gıda pazar yeri ve Dalaman Belediye Parkına koyulan suluklar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Kırılan suluklar HAYDOS yetkilileri tarafından tamir edildi.

Duruma tepki gösteren HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "İnsanları anlamaktan vazgeçtik. Ortaca, Dalaman ilçelerine ve Dalyan Mahallesine 120 kadar suluk taktık. Ortaca Kültür Park, gıda pazar yeri ve Dalamandaki parkta suluklar kırıldı. Kamuya ait yerlerde bu suluklar kasıtlı parçalanıyor. Çocuk işi değil ve ilk kez olmuyor, biz tamir ediyoruz ardından kırıyorlar. Bazen tabelaları 2'ye, 3'e bölüp atıyorlar" diye konuştu.

- "İnsanoğlunu biraz merhamete çağırıyorum"

Sulukların devamlı kırılmasının kendilerini maddi ve manevi açıdan yıprattığını kaydeden Dağdelen, şunları söyledi; "İnsanoğlunu biraz merhamete çağırıyorum. Suluklar dili olmayan gariban hayvanlar için takılıyor. Ayrıca bunlara para harcıyoruz, emek harcıyoruz. Bu tabela kamu malı sayılır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Enerjimizi, paramızı başka yerlere harcayacakken, kasıtlı olarak birilerinin kırdığı suluklara harcıyoruz."

Dağdelen, sulukların kırılmasının yanı sıra içerisine çöp atılmasının da üzücü olduğunu sözlerine ekledi.

(CC-MB-Y)



26.07.2017 16:26:23 TSI

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