Muratpaşa Belediyespor'a yeni başkan

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor'da Özgür Karagöz'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Canip Can seçildi.

Muratpaşa Belediyespor'da Özgür Karagöz'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Canip Can seçildi. Kulübün bugün toplanan yönetim kurulunda oy birliğiyle başkanlığa seçilen Canip Can, "Bundan sonraki süreçte, amacımız kulübümüzü Sayın Özgür Karagöz'ün bıraktığı noktadan daha üst seviyelere taşımaktır. Elde ettiğimiz başarıların üstüne koyarak yoluma devam etme arzusuyla bu göreve geldik" diye konuştu. Muratpaşa Belediyespor Başkanı Can, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.

