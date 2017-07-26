ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Belediyespor'a yeni başkan

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:26
Muratpaşa Belediyespor'a yeni başkan
Muratpaşa Belediyespor'a yeni başkan

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor'da Özgür Karagöz'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Canip Can seçildi.
Muratpaşa Belediyespor'da Özgür Karagöz'den boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Canip Can seçildi. Kulübün bugün toplanan yönetim kurulunda oy birliğiyle başkanlığa seçilen Canip Can, "Bundan sonraki süreçte, amacımız kulübümüzü Sayın Özgür Karagöz'ün bıraktığı noktadan daha üst seviyelere taşımaktır. Elde ettiğimiz başarıların üstüne koyarak yoluma devam etme arzusuyla bu göreve geldik" diye konuştu. Muratpaşa Belediyespor Başkanı Can, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.
(SÇ-SÇ-Y)

26.07.2017 16:27:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Antalya Büyükşehir'de görev değişiklikleri
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR'DE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Antalya'dan Beyrut'a ticaret köprüsü
YEREL

ANTALYA'DAN BEYRUT'A TİCARET KÖPRÜSÜ
Muratpaşa'dan camilerde bakım ve onarım
YEREL

MURATPAŞA'DAN CAMİLERDE BAKIM VE ONARIM
Konyaaltı'nda kız çocukları taekwondo öğreniyor
YEREL

KONYAALTI'NDA KIZ ÇOCUKLARI TAEKWONDO ÖĞRENİYOR
Kural dışı kullanılan motosikletler toplanacak
YEREL

KURAL DIŞI KULLANILAN MOTOSİKLETLER TOPLANACAK
Antalya &quot;Yetimlerine Sahip Çıkıyor&quot; projesi
YEREL

ANTALYA "YETİMLERİNE SAHİP ÇIKIYOR" PROJESİ
Alanya Belediyesi sünnet hizmetine devam ediyor
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ SÜNNET HİZMETİNE DEVAM EDİYOR
Muratpaşa'nın cimnastikçileri Edirne'de şampiyon oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN CİMNASTİKÇİLERİ EDİRNE'DE ŞAMPİYON OLDU
Kepez AKMEK kurslara devam ediyor
YEREL

KEPEZ AKMEK KURSLARA DEVAM EDİYOR
3'üncü Kaleiçi Old Town Festivali tarihi belirlendi
YEREL

3'ÜNCÜ KALEİÇİ OLD TOWN FESTİVALİ TARİHİ BELİRLENDİ
Varsak çim futbol sahası açılışı ertelendi
YEREL

VARSAK ÇİM FUTBOL SAHASI AÇILIŞI ERTELENDİ
Antalya Büyükşehir 4 ilçede taşınmazlarını satıyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 4 İLÇEDE TAŞINMAZLARINI SATIYOR
Finike'de altyapı seferberliği
YEREL

FİNİKE'DE ALTYAPI SEFERBERLİĞİ
DÖGEM üyeleri TBMM'de
YEREL

DÖGEM ÜYELERİ TBMM'DE
Büyükşehir personeli yeşil sahada ter döküyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ YEŞİL SAHADA TER DÖKÜYOR
Varsak çim futbol sahası açılıyor
YEREL

VARSAK ÇİM FUTBOL SAHASI AÇILIYOR
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı başvuruları
YEREL

AÜ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI BAŞVURULARI