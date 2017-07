YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KMTSO Başkanı Zabun: "Turizmde artık sıra Kahramanmaraş'a geldi"

KMTSO Başkanı Zabun: "Turizmde artık sıra Kahramanmaraş'a geldi"



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Turizmde artık sıra Kahramanmaraş'a gelmiştir" dedi.

Özel bir restoranda basın mensuplarıyla biraraya gelen Zabun, her zaman ve her konuda ihtiyaç olduğunu ve Kahramanmaraş'ın gelişimi noktasında basının desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Zabun, "Bizim Büyükşehir Belediyemizi, Valiliğimizi yanımıza alarak Kahramanmaraş için daha geniş bir katılımla 'ne yapabilirizi' konuşmamız lazım. Bundan 10 sene evvel biz başlatmıştık. Bir komisyon kurmuştuk, turizm komisyonu. Bizim ki sadece komisyondu, gönüllü olarak kurmuştuk, offshore yapmıştık, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'u Kahramanmaraş'a davet etmiştik, hayran kalmıştı. Karadeniz'de bir güzellik var ama sizde dört güzellik var demişti. Kışı var, yazı var, her şeyi var diye bunları anlattı. Biz acentalarımızı o zaman davet etmiştik gerçekten çok güzel girişimler yaptık. Özellikle offshore da büyük bir külfetin altına girmiştik maddi manevi. Ancak bu iki senenin de sonunda döndüğümüzde kimsenin olmadığını gördük. Yani burada hepimizin bir birlik olması lazım. Biz burada yine öne çıkıyoruz" dedi.

Bir şehrin gelişmesinde turizmin katkısının çok büyük etkisi olduğunu söyleyen Zabun, "Turizmde artık Kahramanmaraş'a sıra gelmiştir. Önümüzdeki beş sene, on sene bundan sonra turizmle anılacaktır. Hatta şu sıra Kültür ve Turizm Bakanlığımızda beş ilin birlikte olduğu bir mozaik kentleri var. Bununla ilgili bir düzenleme, bir rota çalışması yapılıyor. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep. Daha güzel çalışmalarımız olacak. Bir diğer konu da turizmle ilgili senaryolar. Bir şey bulduğunuzda senaryoyu, hikayeyi yazmak zorundasınız. Bu çok önemli. Baksanız hiçbir şey anlamazsınız gelir geçersiniz yanından ama güzel bir hikaye yazılmışsa oraya o zaman turistik kıymeti oluyor" diye konuştu.

(OZR-Y)



26.07.2017 16:27:46 TSI

NNNN