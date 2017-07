YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyesi akülü araç şarj istasyon sayısını 3'e çıkardı

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin, akülü engelli aracı kullanan vatandaşlar için Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi önünde kurduğu 'Engelli Aracı Şarj Dolum İstasyonu' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Başkan Akdoğan, şarj dolum istasyonunun açılış töreninde, engelli 8 vatandaşa Niğde Belediyesi tarafından temin edilen akülü ve manuel engelli araçlarını verdi.

Niğde Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlattığı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Niğde Belediyesi'nin ilkini 3 yıl önce Şadırvan Parkta açtığı engelli araçları şarj dolum istasyonu sayısı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne ve Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi önüne açılan 2 yeni şarj dolum istasyonu ile birlikte 3'e çıktı.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bankalar Caddesi Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi önünde Ziraat Bankası Niğde Şubesi'nin yanındaki engelli aracı şarj dolum istasyonunun açılışını, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ve engelli vatandaşlarla birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 10 kişiden birinin engelli olduğunu ancak herhangi bir engeli olmayan insanların da her an için bir engelli adayı olduğunu ifade etti. Niğde Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fekadarlıktan kaçınmadıklarını vurgulayan Başkan Akdoğan, "Bugün burada üçüncüsünü açtığımız şarj dolum istasyonunda aynı anda 3 akülü aracın şarj dolumu yapılabildiği gibi cep telefonları da şarj edilebiliyor. Akülü araç kullanan engelli kardeşlerimizin yolda kalmaması için şehrimizin 3 ayrı noktasına engelli aracı şarj dolum istasyonu açtık" dedi.

Akülü engelli aracı şarj dolum istasyonunun açılış töreninde, Niğde Belediyesi tarafından temin edilen 1'e akülü 7'si manuel olmak üzere toplam 8 engelli aracını, müracaatları bulunan engelli vatandaşlara veren Başkan Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak sadece şehir merkezinde değil, Niğde'nin tüm köy ve kasabalarından bize müracaat eden tüm engelli kardeşlerimize, bu araçları kullanabileceklerine dair rapor ibraz etmeleri halinde engelli araçlarını veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Engelli araçları şarj dolum istasyonunun açılışı ve engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye verilmesi nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan da engellilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalara imza attığı için Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve belediye personeline teşekkür etti. Songül Çalışkan, "Engellilere yönelik başarılı ve etkin çalışmalarıyla ilimizde adından söz ettiren ve engellilerin can damarı haline gelen Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni bir hizmeti daha hayata geçiyor. Akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin araçlarını şarj etmeleri büyük sıkıntı olabiliyor. Şarjı azalan yada biten engellilerimiz ailelerinden ya da başkalarından yardım isteyebiliyor. Yeni şarj istasyonu önemli bir ihtiyaçtı. Engelli kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Dernek Başkanı Songül Çalışkan "Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye dağıtımı, yol ve evlerinin önüne rampa yapımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması, Kent Ormanı'ndaki kapalı alanların engellilerin yararına çalıştırılması, Bedesten'de faaliyete giren El Emeği Göz Nuru Eserler Pazarı'nda engellilere özel stant açılması Niğde Belediyesi'nin engellilere yönelik yaptığı hizmetlerden ilk akla gelenlerdir. Her zaman yanımızda olan engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda emeklerini esirgemeyen Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Akdoğan'a tüm engelliler adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törene katılan engelli vatandaşlar da Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a teşekkür etti.

