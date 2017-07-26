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Kars'ta patlamamış tank mermileri bulundu



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta bulunan 5 adet tank mermisi patlatılarak imha edildi.

Kars Merkez Cumhuriyet Köyü Akbaba Atış Alanı'nda V.K. isimli vatandaş, 5 adet patlamamış tank mermisi buldu. V.K. Durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgeye güvenlik şeridi çekerek emniyete aldı. Daha sonra bölgeye Kars İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri çağrıldı. Olay gelen PAMİT ekipleri, buluntu tank mermilerini çevre emniyeti aldıktan sonra güvenli bir şekilde imha etti.

Öte yandan Cumhuriyet Köyü üzerinde bulunan Akbaba Atış alanı olduğu bölgenin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait olduğu ve sivil vatandaşların girmesinin yasak olduğu öğrenildi.

(IÇ-AA-Y)



26.07.2017 16:28:52 TSI

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