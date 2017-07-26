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Bu yolda kahve içmeyene geçiş sağlanmıyor

-Erzincan da yollara beş dakika mola



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın talimatı ile Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle, tatil için yola çıkan sürücülere çay ve kahve ikramında bulunuluyor. Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Arslantaş, mola için duran sürücüler ile sohbet ederek uygulama hakkında görüşlerini aldı.

Yaz mevsimi dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı olarak artış gösteren trafik kazalarına önlem almak amacıyla Valisi Ali Arslantaş'ın talimatı ile trafik kontrol noktalarında trafik polislerince durdurulan uzun yol sürücülerine çeşitli ikramlarda bulunuyor.

"Yollara Beş Dakika Ara" ismi ile bir ay süresince Erzincan'ın Refahiye ilçesinde E-80 karayolu üzerinde uygulanacak projenin gidişatı ile ilgili olarak uygulama noktasında denetimde bulunan Vali Arslantaş, proje hakkında sürücülere bilgi vererek ikramlarda bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Refahiye İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy'un da katıldığı uygulamada konuşma yapan Valisi Ali Arslantaş, birçok kazanın yol kusurlarından değil, dikkatsizlik, yorgunluk ve uykusuzluktan meydana geldiğini hatırlattı. Uygulama noktasının, uzun mesafeler gelerek; Erzurum, Gümüşhane, Erzurum ve bu bölgedeki illere araçları ile giden vatandaşların yorgunlukların arttığı dikkatlerinin dağıldığı bir nokta olduğuna dikkat çeken Vali Arslantaş; "Şuanda Refahiye ilçemizdeyiz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da ilçesi. Sayın Başbakanımızın deyimi ile "Yolların kralı olmaz kuralı olur" diyoruz. 'Yollara Beş Dakika Ara' ismi ile adlandırdığımız projemizi burada uyguluyoruz. Son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda 12 vatandaşımız vefat etti, 128 vatandaşımız yaralandı. Yapılan araştırmalar sonucunda kazaların yol kusurundan değil, sürücü kusurundan meydana geldiğini gördük. Sürücülerin dinlenmelerini sağlamak biraz dikkatlerini toplamaları amacıyla emniyet müdürlüğü ekiplerimiz uzun yoldan geldiğini tespit ettiği araçları durdurarak Valiliğimizin ikramı olan kahve ve çay sunumu yapıyorlar. Böylece yolun buradan sonraki kısmında sürücüler ve ailelerinin daha rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bir uygulama. Sonuçlarını bir aylık uygulamanın ardından alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Araçlarından inen sürücüler ve yolcular ile sohbet eden Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, dinlenmeleri amacıyla sürücü ve yolculara açık alanda çay ve kahve ikramında bulundular. Sürücüler ise uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

(AA-AA-Y)



26.07.2017 16:29:06 TSI

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