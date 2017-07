YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu'ndan tarih fışkırıyor

- Mutfak Müzesi çalışmaları sırasında bulunan meydan çeşmesi, orijinal yapısı korunarak Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edildi



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Her köşesi tarihi bir yapıya ev sahipliği yapan Dulkadiroğlu'nda unutulan ve adeta yok olan yapılar Dulkadiroğlu Belediyesi'nin çalışmasıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Mutfak Müzesi çalışmaları sırasında bulunan meydan çeşmesi, orijinal yapısı korunarak Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından restore edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin tarihi konakları restorasyonu projesi kapsamında şehre kazandırdığı Mutfak Müzesi, ilçenin unutulmaya yüz tutmuş tarihi bir eserinin daha ortaya çıkmasına vesile oldu. Müze çevresinde yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen meydan çeşmesi, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

Her karışı tarih dolu ilçenin bu zenginliğini ön plana çıkarmak için çalışma yaptıklarını aktaran Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu yolla ilçenin turizm potansiyelinin artacağını söyledi.

Mutfak Müzesi'nin bir başlangıç olduğunu aktaran Başkan Okay, konak yenileme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

İlçenin bu tarihi zenginliğini anlatan Başkan Okay, şunları kaydetti:

"Modern yapılar inşa ederken, tarihi yapılarımızı da güzelleştirmek ve zenginleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin bu anlamda çok büyük bir potansiyeli var. Bunu görüyor ve bu özelliğimizi zenginlik olarak kullanmak için çalışma yapıyoruz. En son hizmete sunduğumuz mutfak müzemizde bu amaç doğrultusunda inşa edilmiştir. Kültür bakanlığımız ve DOĞAKA iş birliğinde hizmete sunduğumuz bu yapının hemen yanında ortaya çıkan meydan çeşmesi de ilçemizin tarihi zenginliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mahalle kültürümüzün olmazsa olmazlarından olan meydan çeşmesini yeniden restore ederek ziyaretçilerin hizmetine sunduk. Bu gibi yapıların yeniden ayağa kaldırılması turizm açısından çok önemli. Bizler bu bağlamda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz ve ilçemizin tarihi değerlerini bir bir ayağa kaldıracağız."

