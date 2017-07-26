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Manisa BBSK ilk hafta Yomraspor'a konuk olacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - TFF 3. Lig'de 2017-2018 Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Bu sene 1. Grupta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk hafta deplasmanda Trabzon temsilcisi Yomraspor ile karşılaşacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Manisa Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Orkun Şıktaşlı da katıldı.

Fikstür çekiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ilk haftaki rakibi Trabzon temsilcisi Yomraspor oldu. TFF 3. Lig'de sezon 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlarken, ilk yarı maçları 17 Aralık 2017 Pazar günü tamamlanacak. Liglerde 20 Ocak 2018 Cumartesi günü ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

(SC-Y)



26.07.2017 16:30:55 TSI

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