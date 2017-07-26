Salihli'de kurban kesim eğitimi başladı
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş hayvan kesim kursu düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahasında gerçekleştirilen kursa katılan 21 kişiye Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ve Veteriner Hekim Mustafa Öcal nezaretinde kurban kesim eğitimi veriliyor.
Salihli Belediyesi ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kurban kesim eğitimi sayesinde kursiyerlerin veteriner hekimler eşliğinde eğitim aldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin dini esaslara uygun bir şekilde yapılması amacıyla belediyemiz öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile kurban kesim kursu düzenledik. Ülkemiz açısından ekonomik değeri olan kurban derisinin zayiat vermeden ekonomiye kazandırılması için kursiyerlere eğitim veriyoruz" dedi.
Kurs boyunca kursiyerlerin, kurban kesiminin dini kurallar ve sağlığa uygunluk ile bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, 5 günlük eğitimin sonunda katılımcılara kurban kesim sertifikası verileceğini söyledi.
(BA-SC)
26.07.2017 16:31:19 TSI
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