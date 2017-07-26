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Köyceğiz'de engelli aracı şarj istasyonu kuruldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:31
Köyceğiz'de engelli aracı şarj istasyonu kuruldu
Köyceğiz'de engelli aracı şarj istasyonu kuruldu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla engelli aracı şarj istasyonu kurdu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bedensel engelli bireylerin kullandığı akülü araçlar için İsmet İnönü Meydanı ve Atatürk Kordonu üzerine, 2 adet şarj istasyonu kurdu. Araç şarj istasyonunun 24 saat hizmet vereceği bildirildi.
Engelli bireyler için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Kamil Ceylan, şarj istasyonları sayesinde engelli bireylerin yolda kalma korkusunun ortadan kalkacağını kaydetti. Ceylan; "Bir saat sonra, bir gün sonra bizlerinde engelli olabileceğini düşünerek hareket etmek ve onlara o şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. İnsan odaklı hizmet üretmenin gayreti ve azmi içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
(CC-MB-Y)

26.07.2017 16:32:38 TSI
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