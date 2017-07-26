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Başkan Albayrak üst yapı çalışmalarını denetledi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden üst yapı çalışmalarını inceleyerek, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Başkan Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Ortacami Mahallesi'ndeki Yunusbey ve Hasanefendi Caddelerinde yapımı devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada vatandaşlarla da görüşen Başkan Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırım ve projeler hakkında kendilerine bilgi verdi. Vatandaşların öneri ve dileklerini de dinleyen Başkan Albayrak üst yapı çalışmalarının çok kısa bir süre sonra biteceğini belirtti ve bu süre boyunca elde olmayan nedenlerden dolayı verilen rahatsızlığa karşı anlayışlarından dolayı vatandaşlarla teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



26.07.2017 16:34:05 TSI

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