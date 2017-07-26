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Yaralıya ilk müdahale Sağlık Sen Şube Başkanından

- Yaralı şahsa ilk müdahale Başkan Köksal'dan



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralıya ilk müdahaleyi Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 26 DB 675 plakalı bir araç Anadolu Üniversitesi Eczacılık Tramvay Durağı önünde bisikletli bir kişiye çarptı. Kaza sonrasında yaralanan Cüneyt E. isimli şahıs hafif yaralandı. Olay yerine yakın bir yerde bulunan Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(MY-AS-Y)



26.07.2017 16:37:39 TSI

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