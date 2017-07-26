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Kemoterapi ünitesi bölgeye hizmet veriyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kemoterapi Ünitesi en son tıp teknolojisi ile Adıyaman'a ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

2 Onkoloji hekimi ve deneyimli sağlık personelleriyle kanser hastalarına diğer illere gitmesine gerek kalmadan, ulaşım sorunu yaşamadan, tedavilerini konforlu bir ortamda kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan, "Kemoterapi yani kanserli hastanın ilaçla tedavisi kişiye hastalığı nedeniyle uygulanması gereken ancak tedavi sonrasında kişinin konforunu olumsuz etkileyen bir tedavi şeklidir. Kemoterapinin hastada görülen yan etkilerinden dolayı halsizlik, yorgunluk, bulantı, kusma, enfeksiyona yatkınlık gibi nedenlerle hastanın kemoterapi sonunda toparlanma süreci çok uzun sürmekteydi. Tüm bu sebeplerle beraber vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu yaşama ve tedavi alma hakkına hizmet etmek amacıyla Adıyaman'a ve çevre illere hastanemiz bünyesinde kaliteli sağlık hizmeti sunularak kanser hastaları için çok önemli bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır" dedi.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 16:40:04 TSI

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