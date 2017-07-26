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Kahta belediyesine 2 ödül birden



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Marka belediyeler dergisi ve akpartilibelediyeler.com haber sitesi tarafından düzenlenen marka belediye ve marka proje ödülleri kapsamında marka belediye ödülüne layık görülen Kahta Belediyesi, hayata geçirdiği içme suyu arıtma tesis projesi ile marka proje ödülünü de alarak 2 ödül birden aldı.

Marka belediyeler dergisi tarafından düzenlenen 'Marka projeler, Marka belediyeler' ödül töreninde başarılı projelere ödülleri verildi. 2004-2009 yılları arasında 4 kez, göreve geldiği 30 Mart 2014 yılından bu ayana ise 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez ödül alan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 7.kez ödülle buluştu. Ankara'da düzenlenen törende 2 ödülü birden alan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ödülü Kahta halkı adına aldığını belirterek, "Gerek 2004-2009 yılları arası yönetim dönemimizde olsun ve gerekse 30 Mart 20014 tarihinde göreve geldiğimiz ikinci yönetim dönemimizde olsun. Su ve çevre ile ilgili projelere ağırlık verdik. İlçemizin yarım asırlık sorunu olan içme suyu sorunun çözümüne yönelik 2015 yılında Kahta İçme Suyu Projemizi ve 2016 yılında ise içme suyu arıtma tesisi projemizi hayata geçirdik. İçme suyu arıtma tesisi projemiz marka belediyeler dergisi tarafından ödüle layık görüldü. Bu projemizden dolayı ve aynı zamanda marka belediye ödülü ne'de layık görüldük. Aynı ödülü bizim dışımızda Türkiye'de başka bir belediyemiz de aldı. Bu başarılarımızdan dolayı bugün 7. kez ödüle layık görülüyoruz. Bu anlamda da bizleri ödüle layık gören Marka belediyeler dergisi ekibine de teşekkür ediyorum" dedi.

(HT-SD-Y)



26.07.2017 16:42:33 TSI

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