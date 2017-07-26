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Odunpazarı Zabıta Karakolu'na taşlı saldırı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Çarşı Zabıta Karakolu'na bir şüpheli tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Çarşı Zabıta Karakolu'na henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Murat Y., isimli vatandaş saldırdı. Eline aldığı taşla camları kıran, karakolun içerisini dağıtan şüpheli ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit ederek, kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Murat Y., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(MSY-AS-Y)



26.07.2017 16:48:32 TSI

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