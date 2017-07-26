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İl Müdürü Yıldız, başarılı halterciyi ödüllendirdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:54
İl Müdürü Yıldız, başarılı halterciyi ödüllendirdi
İl Müdürü Yıldız, başarılı halterciyi ödüllendirdi
(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, başarılı halterci Edanur Kovucu'yu tebrik etti.
Bilecikli başarılı halterci Edanur Kovucu, Konya'da düzenlenen Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonasında yapmış olduğu başarılı kaldırışlarla 2020 Olimpiyatlarına hazırlık amacıyla kurulmuş olan ve Konya'da bulunan TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi)'ne davet edildi. İl Müdürü Yıldız, kent için gurur kaynağı olan halterci Kovucu'nun, 2014 yılından bu yana yapmış olduğu düzenli antrenmanlar sayesinde bu noktalara geldiğini belirtti. Bütün sporcuların hayalinin olimpiyatlarda ülkeyi temsil etmek olduğunu aktaran Kovucu, başarılı sporcuyu çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Ayrıca İl Müdürü Aslan Yıldız, başarılı haltercinin bu seviyelere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
(DA-KA-AS-Y)

26.07.2017 16:56:19 TSI
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