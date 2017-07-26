ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İpekyolu Belediyesinden Çanakkale-İstanbul gezisi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:55
İpekyolu Belediyesinden Çanakkale-İstanbul gezisi
İpekyolu Belediyesinden Çanakkale-İstanbul gezisi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin ikinci grubu da Çanakkale-İstanbul gezisine gönderildi.
İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla Çanakkale-İstanbul gezisine çıkan ilk 40 kişilik korunmaya muhtaç genç ve çocuklardan oluşan grup, Çanakkale'deki ziyaretlerini tamamlayarak bugün İstanbul'a geçti. Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyaları, Seyit Onbaşı Heykeli, Mecidiye Tabyası, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şahindere Şehitliği'ni ziyaret eden grup, bugün de İstanbul'da Akvaryum, Panoroma 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Park, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii gibi mekanları ziyaret ederek, Boğaz turu sonrasında yarın Van'a dönecekler.
Bununla birlikte yine 40 kişiden oluşan ikinci öğrenci grubu da bugün Çanakkale-İstanbul gezisi için uğurlandı. İkinci öğrenci grubunun da 29 Temmuz'da Van'a dönmesiyle toplamda 80 genç ve çocuktan oluşan kafile, ziyaretlerini tamamlanmış olacak.
(MSA-Y)

26.07.2017 16:57:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'İL KOORDİNASYON KURULU' TOPLANTISI
Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor
YEREL

SAHTE SAATLER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Saadet Partisinden mitinge davet
YEREL

SAADET PARTİSİNDEN MİTİNGE DAVET
Van'da 'Coğrafi İşaret ve Marka Süreci' semineri
YEREL

VAN'DA 'COĞRAFİ İŞARET VE MARKA SÜRECİ' SEMİNERİ
Engeliler için uzay terapisi
YEREL

ENGELİLER İÇİN UZAY TERAPİSİ
Kaymakam Doğramacı'dan çocuklara ziyaret
YEREL

KAYMAKAM DOĞRAMACI'DAN ÇOCUKLARA ZİYARET
Bahçesaray'da asfalt sevinci
YEREL

BAHÇESARAY'DA ASFALT SEVİNCİ
Vanyolu Caddesi'nde asfalt çalışması
YEREL

VANYOLU CADDESİ'NDE ASFALT ÇALIŞMASI
İranlı edebiyatçıdan Türkiye'ye övgü
YEREL

İRANLI EDEBİYATÇIDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ