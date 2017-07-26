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İpekyolu Belediyesinden Çanakkale-İstanbul gezisi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin ikinci grubu da Çanakkale-İstanbul gezisine gönderildi.

İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla Çanakkale-İstanbul gezisine çıkan ilk 40 kişilik korunmaya muhtaç genç ve çocuklardan oluşan grup, Çanakkale'deki ziyaretlerini tamamlayarak bugün İstanbul'a geçti. Çanakkale'de Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyaları, Seyit Onbaşı Heykeli, Mecidiye Tabyası, Anzak Koyu, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şahindere Şehitliği'ni ziyaret eden grup, bugün de İstanbul'da Akvaryum, Panoroma 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk Park, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii gibi mekanları ziyaret ederek, Boğaz turu sonrasında yarın Van'a dönecekler.

Bununla birlikte yine 40 kişiden oluşan ikinci öğrenci grubu da bugün Çanakkale-İstanbul gezisi için uğurlandı. İkinci öğrenci grubunun da 29 Temmuz'da Van'a dönmesiyle toplamda 80 genç ve çocuktan oluşan kafile, ziyaretlerini tamamlanmış olacak.

(MSA-Y)



26.07.2017 16:57:03 TSI

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