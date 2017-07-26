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Başkan Bakıcı'nın halk günü mesaisi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 'Halk Gününde' vatandaşları dinledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, her hafta çarşamba günleri düzenlenen 'Halk Gününde' vatandaşları kabul ederek onların sıkıntı ve taleplerini dinliyor. Vatandaşlardan gelen istekleri anında değerlendiren Başkan Bakıcı, kısa sürede çözülebilecek sorunları görüşme esnasında ilgili müdürlere ileterek sorunların çözülmesini sağlıyor. Şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Vatandaşlarımızla her zaman her ortamda bir aradayız. Sıkıntılarını dinleyip dertlerini çözmeye çalışıyoruz. Halk gününde de vatandaşlarımızı AK Masa'mızda karşılayarak dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz" dedi.

Başkan Bakıcı ile görüşen vatandaşlarda Halk Günü uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(FSİ-AS-Y)



26.07.2017 17:11:32 TSI

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