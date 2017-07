YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması' başlıyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER), tarafında 5-6 Ağustosta "Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" yapılacak.



ESABDER 2'inci Başkanı Şevki Anter, yarışmaya katılacak olan amatör balıkçılara etkinlik hakkında bilgiler verdi. Yapılacak yarışmaya tüm Eskişehir'deki amatör balıkçıları davet eden Anter, "Etkinliğimiz Eskişehir, Kütahya Yolu üzerindeki Musaözü Göleti'nde olacak. Derneğimizin üyesi olup olmama kaydı yoktur. Herkes gelebilir ama yarışma kuralları dahilinde yarışmaya katılmak zorundadırlar. Bu süreç içerisinde gürültü olmaması için her hangi bir etkinlik yoktur. Çünkü gürültüde sazan balığı kaçar ve tedirgin olur. Yarışmada 2 olta tek ine ile yarışılacak. Birde sazan boyutlarının limitleri var. Sazan 40 santimetrenin altında olmayacak. 40 santimin üzerinde tutulan bir balık, hakemler tarafından ölçülüp, tartılıp kişinin adına yazılacak ve yeniden suya salınacak. Yarışmada dereceye girenlere olta takımları, kamp malzemeleri gibi ödüller verilecek" şeklinde konuştu.

"Her hangi bir ateş yakılmamalı"

Yarışmanın yapılacağı yerin ormanlık bölge olması sebebiyle, yarışmaya katılacak amatör balıkçıları ateş yakma konusunda uyaran Şevki Anter, "Yapılacak olan yarışma ormana hassas bir bölgede. İnsan ilk defa girecek. Daha önce buranın alt zemin temizliği yapılmadı. Her hangi bir ateş yakılmamalı. Mangal yapacaklar ise suya yakın bir yerde yapmalarını rica ediyoruz. O yüzden yarışmaya katılacak ve misafir arkadaşlar bu konuda duyarlı olmalı" dedi.

26.07.2017 17:12:12 TSI

