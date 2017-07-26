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Gaziantep milletvekillerinden, Yeni Spor Bakanı Bak'a ziyaret

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:15
Gaziantep milletvekillerinden, Yeni Spor Bakanı Bak'a ziyaret
Gaziantep milletvekillerinden, Yeni Spor Bakanı Bak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gaziantep milletvekilleri, geçen hafta yapılan kabine değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek, tebrik etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarete Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Şamil Tayyar, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve Abdülkadir Yüksel katıldı.
Bakan Bak'a yeni görevinde başarı dileyen milletvekilleri, Gaziantep'te devam eden ve yeni yapılacak bakanlık projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
(AKG-SD-Y)

26.07.2017 17:16:38 TSI
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