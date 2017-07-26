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Türkoğlu'nda içme suyu sorunu

- Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından Türkoğlu ilçesinde yapılan içme suyu projesi vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Muhammet Özer - Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'ndeki içme suyu projesi vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldu.

İçme sularının Türkoğlu ilçesine ve diğer mahallelere verileceği haberini alan vatandaşlar, mahalle meydanında eylem yaptı.

Tansiyonun yükseldiği eylemde jandarma ve KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından su sorunu tatlıya bağlandı.

(HLL-SO-Y)



26.07.2017 17:21:52 TSI

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