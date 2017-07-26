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Eskişehir Valisi Çakacak'tan ETO Başkanı Güler'e ziyaret



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ticaret Odası Başkanı (ETO) Metin Güler'i ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir turizmi ve ekonomisinin geleceğine dair istişarede bulundu.

Eskişehir Valisi Vali Çakacak, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Çakacak, yakın zamanda babasını kaybeden ETO Başkanı Metin Güler'e başsağlığı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir'in sahip olduğu potansiyelleri değerlendirebilmesi için tüm şehrin ortak olarak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Eskişehir turizminin geleceğine yönelik görüşlerini paylaşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, özellikle ilçelerdeki inanç turizmi değerlerinin doğru planlama ve pazarlama ile şehre daha çok turist getireceğini söyledi. Eskişehir turizminin gelişimi için ETO olarak taşın altına elini koyduklarını kaydeden Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin şehrin nitelikli turist sayısını artıracağını, hizmet sektörünü canlandıracağını ve Eskişehir ekonomisine 600 milyon lira gelir sağlayacağını ifade etti. Eskişehir ekonomisinin geleceğine yönelik bilgi de veren ETO Başkanı Metin Güler, şehre yatırımcı çekebilmek ve Eskişehir'in ihracatını geliştirebilmek için mevcut pazarlar dışında Afrika ve Asya gibi yeni ülkeleri hedeflediklerinin altını çizdi.

(BRK-AS-Y)



26.07.2017 17:22:17 TSI

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