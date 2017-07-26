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BEÜ Geomatik öğrencilerinden Zonguldak'ın turizm haritası çıkarıldı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Geomatik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zonguldak'ın turizm haritasının çıkartıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, öğrenciler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zonguldak'ın turizm haritasının çıkartıldığını açıkladı. Zonguldak'ın Karadeniz Bölgesi'nde turizmden en az yaralanan iller arasında yar aldığına dikkat çeken Kutoğlu, "Karadeniz Bölgesi'nin en az turizm geliri elde eden şehirlerinden birisi Zonguldak. Biliyorsunuz özellikle yaz aylarında Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda turist geliyor ve bir gelir elde ediliyor. Şehrimizin de ekonomik anlamda birtakım sıkıntıları var ve bu nedenle de göç veren bir şehir. Üniversitemiz bünyesinde bütün bölümlerde Sosyal sorumluluk adı altında bir ders bulunuyor. Biz de Geometrik Bölümü'nde ders veren bir hoca olarak, acaba Zonguldak'ın gelişmesine ve ekonomisine nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Öğrencilerimize bir proje verdik ve Zonguldak'ın turizm haritasının hazırlanmasını istedik. Bu haritanın da dünyada en çok kullanılan Google Maps programına da bu haritanın eklenmesini istedik. Bu sayede dünyadaki pek çok insan Zonguldak'ın turizm haritasını görebilecek. Cep telefonu üzerinden de aynı şekilde ulaşım sağlanabilecek. Öğrencilerimizle birlikte bu projeyi başlattık. Önceki Valimiz Sayın Ali Kaban öğrencilerimize araç desteği sağladı. Öğrencilerimiz turizm bölgelerine giderek hem bu bölgelerin özelliklerini hem de lokasyonunu topladılar. Biz de bu bilgileri Google Maps ortamına aktardık. Gitmek istediğiniz yere tıkladığınız zaman orasını görmeniz mümkün. Plajlarımız var, mağaralarımız var, kültürel mekanlar var, geçmişteki tarihi camilerimiz var, kiliseler var, konaklar var, değirmenlerimiz var, batıklar var. Zonguldak'ta antik döneme ait çok büyük yerleşim merkezleri var. Bunları bu projeye işledik" dedi.

"Endüstriyel tarih çok önemli"

Dünya'da endüstriyel tarih mirasının önemine değinen Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, " Zonguldak da Türkiye'nin endüstriyel devriminin yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla geçen yüzyıla ait termik santrallerimiz, konaklarımız, tesislerimiz vesaireler var. Bunları da açıklamalarıyla birlikte buraya işledik. İnternet ortamında https://goo.gl/maps/oyjo98MQMyT2 adresinden Zonguldak'a girenler hem Zonguldak'ın tarihi hakkında bilgi edinebilecekler, hem de Zonguldak'ın turistik yerlerini de görebilecekler. Biz bu haritayı hazırlarken bizim de bilmediğimiz bir çok yer karşımıza çıktı. Dışarıdan gelecek olan turistlerin yanı sıra, Zonguldaklı kardeşlerimiz de hem Zonguldak'ın tarihi hakkında bilgi edinecekler, hem de istedikleri zaman gidebilecekleri yere navigasyon cihazıyla ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

(SÖ-SÖ-Y)



26.07.2017 17:25:00 TSI

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