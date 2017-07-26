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Albay Vural, veda etti



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BAYBURT (İHA) - Son açıklanan kararname ile Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural onuruna veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Stk temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Komutanımız mütevazılığı ile gönüllerde yer etti

Yemek sonrası protokol konuşmalarına geçilirken burada bir konuşma yapan Başkan Memiş, "Aşağı yukarı ifade edildi ama ben komutanımın şu özelliğini söyleyeyim. Bizim için göz bebeğimiz olan, peygamber ocağı olan o şerefli teşkilatın onurunu ve haysiyetini en yüksek seviyede taşıdığına şahitlik ederim. Aynı zamanda da o ciddi vakur duruşu sergiliyorken de halkla olan ilişkilerindeki mütevazılığı, onlarla hemhal oluşu da Ayhan Albayımın bir başka özelliği idi." ifadelerini kullandı.

Yeni görevlerinde başarılar diliyorum

Konuşmasında Albay Vural'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Memiş, "Bizim bir tarih öğretmenimiz bir şiirinde Bayburt'u şöyle tarif ediyor. Cemal kutsal toprağın/ Ay yıldızlı bayrağın/Gelip geçen her çağın/ Türk elidir Bayburt'um. Komutanımızda böyle bir şehre yakışırdı. Vazifesini hakkıyla ifa ettiği kanaatindeyim. 15 Temmuz sürecinde komutanımız asil bir duruş sergileyerek milletinin ve devletinin yanında oldu. O elbise kahramanları barındırır. O elbisenin altındaki vücudunda ona mütenasip olması gerekir. Ayhan Albayım inşallah gittiği yerlerde daha başarılı hizmetler, vazifeler icra eder. Temennimiz ve duamız odur" diye konuştu.

Gece, konuşmaların ardından Vali Pehlivan, Başkan Memiş ve protokol üyelerinin Albay Vural'a günün anısına hediye takdim etmelerinin ardından sona erdi.

(BK-AA-Y)



26.07.2017 17:30:09 TSI

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