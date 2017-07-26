Ordu'da fındık hasat tarihleri açıklandı
Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiren Ordu'da fındık toplama ve ihraç tarihleri açıklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ordu il genelinde fındık toplama tarihleri sahil kesimde 0-250 metre arası rakımda 8 Ağustos, orta kesimde 251-500 metre arası rakımda 15 Ağustos ve yüksek kesimde 500 ve üzeri metre arası rakımda 25 Ağustos 2015 tarihleri arasında fındık hasadı başlayacak.
Açıklamada ayrıca, fındığın hasat tarihinden bir hafta sonra pazara indirilebileceği kaydedildi.
(MAK-SLH-Y)
26.07.2017 17:32:11 TSI
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