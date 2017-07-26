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Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu geleceğin sağlıkçılarını bekliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da dalında başarılı sağlıkçılar yetiştirmeye devam edecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 5 bölümde toplam 14 öğretim elemanı ile eğitim-öğretime devam ediyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mehmet Kaya Özer, bu yıl toplamda 355 öğrenci alacaklarını belirterek, "Çocuk gelişimi, ilk ve acil yardım, optisyenlik, patoloji laboratuvarı teknikleri ve tıbbi laboratuar teknikleri programlarımız var. 14 Öğretim elemanımız var ve bunların 6'sı yardımcı doçent. 2016'da 800 öğrencimiz vardı, 280'ini mezun ettik. Bu yıl da 355 öğrenci alacağız. Optisyenlik laboratuarımız Türkiye'de ilk dörde girebilecek standarttadır. Son teknolojiye uygun aletlerimiz var. Teoriğin yanı sıra pratiğe de önem veriyoruz. Derslerin yüzde sekseni uygulamadır. Hastanemiz de güçlü. Dolayısıyla buradan mezun olan öğrencilerin donanımlı şekilde ayrılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yüksekokulumuz, insan sağlığının daha da önem kazandığı günümüzde sağlık sektöründeki insan gücüne duyulan ihtiyaca yönelik olarak sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra sağlık sektörüne ara elaman (tekniker) yetiştirmek amacıyla gerekli ortamı sağlamak, eğitim-öğretim ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürütmek, sürekli değişim ve gelişimi destekleyerek topluma katkı yapmak ve teknolojiyi bilen, bildiğini uygulayabilen örnek bir Meslek Yüksekokulu olmaktır" dedi.

Tercih yapacak öğrencilere başarılar Prof. Dr. Özer, kararları bireyin kendisinin vermesi gerektiğini belirtti.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 17:32:43 TSI

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