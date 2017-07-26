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Vali Çeber, muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Öğretmenevi toplantı salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkanlığını Vali Kemal Çeber'in yaptığı toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Asayiş Şube Müdürü Yarbay Şener Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı İbrahim Harmanbaşı, Köy Muhtarları Dernek Başkanı Enver Kemik ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Çeber, Karabük'te göreve başlayalı bir ay dolduğunu ancak resmi anlamda üçüncü haftayı doldurduğunu ifade ederek, " Göreve başladığımda arkadaşlarıma verdiğim ilk talimat, görebildiğim kadar çok muhtarımızı görüp, bir an önce onlarla tanışma arzumu iletmiştim. Bu minvalde ilçelerimizde meslektaşlarınızla görüştüm. Sizler de takip ediyorsunuzdur yoğunluktan dolayı bu toplantımız biraz gecikti. Her toplantıda söyleniyordur ama belki de pek hissedilmeyen önemini bu vesileyle biraz daha hissetmek ve sizlere hissettirmek istiyorum. Sizler, mahallelerde, köylerde, elimiz- ayağımız, gözümüz-kulağımızsınız. Sizleri dinlediğim de bizim mahalle veya köy halkını dinliyormuşuz gibi hissetmemiz lazım. Yoğunluğumu atlattığımda sizlerle mahallelerimizde ve köylerimizde daha sık beraber olacağız. Daire amiri arkadaşlarımızla burada paylaşmak istediğimiz şeyleri paylaşalım, ben daha çok sizleri dinlemeyi tercih ediyorum." diye konuştu.

Önceki toplantılarda muhtarlar tarafından dile getirilen sorunların aşamaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından genel bilgilerin verildiği toplantı mahalle ve köy muhtarlarımızın yeni taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

(YE-YE-Y)



26.07.2017 17:33:21 TSI

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