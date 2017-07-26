ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük'te ilk kez güreş festivali düzenlenecek

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:33
Bozüyük'te ilk kez güreş festivali düzenlenecek
Bozüyük'te ilk kez güreş festivali düzenlenecek
- Bozüyük Belediyesi 1. Karakucak Güreş Festivali Ağustos ayında yapılacak

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenecek 'Karakucak Güreş Festivali' 4 Ağustos Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.
Bozüyük Belediyesi 1. Karakucak Güreş Festivali ile bir ilke daha imza atarak spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Tarihin en eski sporlarından olan ve ilçede ilk kez gerçekleştirilecek olan güreş festivali ile birbirinden değerli güreşçiler ağırlanacak. Türkiye Güreş Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek festivalin şeref konukları arasında Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Mahmut Demir, Harun Doğan, Rıza Yıldırım, Mustafa Kaya ve Soner Demirtaş yer alacak.
Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenecek müsabakaların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 4 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festivalde müsabakalar ise 5 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara çeşitli para ödülleri verilecek.
(FSİ-KA-HA-Y)

26.07.2017 17:35:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Bakıcı'nın halk günü mesaisi
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN HALK GÜNÜ MESAİSİ
İl Müdürü Yıldız, başarılı halterciyi ödüllendirdi
YEREL

İL MÜDÜRÜ YILDIZ, BAŞARILI HALTERCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ
Pazaryeri'nin gelişimi konuşuldu
YEREL

PAZARYERİ'NİN GELİŞİMİ KONUŞULDU
Başkan Yağcı, STK'larla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, STK'LARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yaman, eski belediye başkanıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAMAN, ESKİ BELEDİYE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Duymuş, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, GENÇ ÇİFTİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
Başkan Yağcı, pazarcı esnafıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ