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Bozüyük'te ilk kez güreş festivali düzenlenecek

- Bozüyük Belediyesi 1. Karakucak Güreş Festivali Ağustos ayında yapılacak



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenecek 'Karakucak Güreş Festivali' 4 Ağustos Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Bozüyük Belediyesi 1. Karakucak Güreş Festivali ile bir ilke daha imza atarak spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Tarihin en eski sporlarından olan ve ilçede ilk kez gerçekleştirilecek olan güreş festivali ile birbirinden değerli güreşçiler ağırlanacak. Türkiye Güreş Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek festivalin şeref konukları arasında Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Mahmut Demir, Harun Doğan, Rıza Yıldırım, Mustafa Kaya ve Soner Demirtaş yer alacak.

Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere toplam 3 kategoride düzenlenecek müsabakaların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 4 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festivalde müsabakalar ise 5 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek. Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara çeşitli para ödülleri verilecek.

(FSİ-KA-HA-Y)



26.07.2017 17:35:17 TSI

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