YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis Belediyesi ile JICA arasında anlaşma imzalandı

Kilis Belediyesi ile JICA arasında anlaşma imzalandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi ile Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında Atıksu Arıtma Tesisi 2'inci Kademe Yapım İşi anlaşmasına ek olarak, Kilis Merkez Yağmurlama ve Kanalizasyon Hattı ile Terfi İstasyonu Yapım İşi için kredi anlaşması imzalandı.

Anlaşma Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük arasında gerçekleştirildi. Kredi kapsamında 65 milyon TL finansman, ilk yedi yılı geri ödemesiz olmak üzere, uygun kredi koşullarıyla Kilis Belediyesine kazandırılmış oldu. Sağlanan finansman ile şehrimizin yenileme ihtiyacı olan bölgeleri ve yeni imara açılan bölgelerinin kanalizasyon kolektör hattı yapımı ile ilimiz genelinin yağmurlama hattı ihtiyacı karşılanmış olacak. Üniversite TOKİ'de bulunan paket arıtma ünitesi kaldırılarak buradan çıkan atık suyun, yapılacak olan terfi istasyonu aracılığıyla doğrudan atıksu arıtma tesisine iletimi sağlanacak. Ayrıca şehrin muhtelif bölgelerinde açıktan giden atıksular kolektöre bağlanacak, bu sayede çevresel kirliliğin önüne geçilecek. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bu konuda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e, İller Bankası Bölge Müdürü ve emeği geçen tüm ekibine Kilis halkı adına şükranlarımı sunarım" dedi.

(MAD-SD-Y)



26.07.2017 17:44:44 TSI

NNNN

