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Samsatlı depremzedeler cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem dolayısıyla mağdur olduklarını dile getiren depremzedeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorlar.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ile köy ve mahalle muhtarları Samsat Belediyesi çadırı önünde bir araya gelerek sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Samsat Belediye Yusuf Fırat, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletin yetkili kurumlarının üzerine düşen görevi yaptıklarını ancak daha sonrasında özellikle hak sahipliği ve kalıcı konutların yeniden inşa edilmesi konusunda işlemlerin ağır yürüdüğünü ifade etti. Başkan Fırat, "Samsat ilçesinde yaşayan vatandaşlar zaten fakir ve yoksul vatandaşlardır. Deprem de olunca vatandaşlarımız bir anda evsiz, barksız, eşyasız ve işsiz kaldılar. Sadece gıda ve diğer yardımlar ile sıkıntılarımız bitmiyor. Bizim için en önemli husus bir an önce kalıcı evlerin yapılmasıdır. Gelen konteynerler genellikle kırık dökükler. Aylardır bunların kurulumu ile uğraşıyoruz. Oysa bir an önce kalıcı evler yapılsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdır. Samsatlı vatandaşlarımız bunu hak etmiyorlar. Halkımız devletine bağlı, inançlı insanlardır. Son referandumda yüzde 95 oy ile Türkiye dördüncüsü olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan güven ortadadır. Bizde sıkıntılarımızı sayın cumhurbaşkanımıza arz etmek istiyoruz. Samsat'taki seçilmiş siyasiler olarak sayın cumhurbaşkanımızdan randevu talebinde bulunuyoruz. Halkımız adına sakıntılarımızı halkın reisine sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(FÇ-SD-Y)



26.07.2017 17:45:33 TSI

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