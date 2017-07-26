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Uluslararası mozaik çalıştayı Şanlıurfa'da yapılacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Uluslararası Mozaik Çalıştayı, Sempozyumu ve Mozaik yarışması Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü, Uluslararası Mozaik Çalıştayı, Sempozyum ve yarışması düzenleyecek. Harran Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, GAP İdaresi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası T-ONE Derneği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Çalıştay 20 - 22 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak. Yurt içi ve yurt dışından da katılımın sağlanacağı çalıştaya çok sayıda akademisyen ve bilim adamı katılacak. Çalıştay için kente gelen komisyon üyeleri, Savaşçı Amazon Kraliçesi mozaiğinin yer aldığı Arkeoloji Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Sokağını gezdi. Müze ve Sanat Sokağını gezen komisyon üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa'da bulunan mozaiklerin renkli taşlarla tablolara tasvir edildiği sanat atölyesini de gezen üyeler kadınların yaptığı çalışmaları yakından takip etti. Komisyon üyeleri daha sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Özçınar'ın yanı sıra, Bilgi Sanat Akademi Yetkilisi Manu Makkedonija, Mozaik ve Ressam Sanatçısı Gazanfer Bayram, Şanlıurfa Tarihi Yeniden Canlanıyor Projesi Markalaşma ve Pazarlama iletişim kilit Uzmanı Prof. Dr. Alessandro Guzzo, Uludağ üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı ve jüri üyesi Mehmet Yılmaz, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Harran Kazı Başkanı Mehmet Önal, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Derya Şahin, Güzel Sanatlar Fakültesi Uzman Mozaik Sanatçısı Hülya Vurnal İkizgül, Akbank İstanbul Bölge Müdürü Murat İkizgül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanı Eyüp Bulut, Mehmet Cüneyt Ateş ile Şanlıurfa'da tarih yeniden canlanıyor uzmanı Önder Çırık katıldı. 20 Kasım'da başlayacak olan ve 3 gün sürmesi planlanan uluslararası mozaik çalıştayı için işin uzmanlarıyla ön hazırlık toplantısı yaptıklarını belirten Özçınar, "Şanlıurfa tarih ve kültür destinasyonu açısında önemli bir merkezdir. Büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde, Şanlıurfa'da bulunan mozaiklerin tanıtılması, eserlerin bilinmesi amacıyla uluslararası akademisyenlerle çalıştay ve yarışma programı hazırlıyoruz. Kasım ayında yapılacak olan çalıştay öncesi akademisyenlerinde katıldığı bir toplantı düzenledik ve bu toplantıda yapılacak olan çalışmaları ele aldık. Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Makedonya gibi üniversitelerden çok değerli akademisyen hocalarımızın bilgilerinden faydalanarak kentin tanıtılması için güzel bir çalışma yapacağız. Proje paydaşı Avrupa birliğiyle proje desteğiyle çalışmalara başladık. Uluslararası Mozaik Çalıştayı, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Üç gün sürecek olan uluslararası çalıştayın kentin tanıtımı için çok faydalı olacağını ifade eden komisyon üyeleri, çalıştay ile birlikte mozaiklerin dünya genelinde tanıtılmasının kente büyük bir katkı sağlayacağını kaydetti.

(Şİ-SD-Y)



26.07.2017 17:47:03 TSI

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