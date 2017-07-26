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Uyuşturucu Operasyonu: 11 gözaltı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:50
Uyuşturucu Operasyonu: 11 gözaltı
Uyuşturucu Operasyonu: 11 gözaltı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.Y(21), S.K(22), R.K(20), G.Ç(21), A.G(27), O.K(30), A.K(31), Ç.G(22), K.A(35), T.A(29) ve E.K yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların üst aramasında, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 1 parça halinde esrar maddesi, 6 parça halinde bonzai maddesi ve 3 parça halinde metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan 1 adet rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.
Şahıslardan R.K.(20), G.Ç.(21) ve A.G.(27) isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Diğer şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra KOM Şube Müdürlüğü'nden salı verildi.
ZanlılardanR.K. ve A.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken G.Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
(AÖ-Y)

26.07.2017 17:52:49 TSI
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