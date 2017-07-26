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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 2017 yılı il koordinasyon kurulu üçüncü toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2017 yılı İl Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı Vali Kemal Çeber başkanlığında, Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kamu kurumları tarafından yapılan 2017 yılı yatırımların görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Çeber "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu amaçla 2017 yılının 3. toplantısını açıyorum. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi 2017 programında yer alan yatırımlar ile gelecek yıla ait yatırım tekliflerinin görüşülmesidir. Bu kapsamda ilimizde, 2017 yılının 1.döneminde (Ocak-Haziran); Ulaştırma sektöründe 14, Eğitim sektöründe 30, Kültür-Turizm sektöründe 13, Tarım sektöründe 64, Ormancılık sektöründe 66, Enerji sektöründe 6, Madencilik sektöründe 1, Sağlık sektöründe 7, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 5 ve Diğer Kamusal Hizmetleri Sektöründe 48 adet olmak üzere toplam 254 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 254 proje ve işin toplam tutarı 2 milyar 638 milyon 451 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 895 milyon 515 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2017 yılı ödenekleri ise 299 milyon 250 bin TL'dir. 2017 yılında yürütülen 254 adet projenin 20 adedi (% 8) bitirilmiştir. 144 adet (% 57) proje üzerinde ise çalışmalar sürdürülmekte olup, 34 adet (% 13) proje ve işin ihalesi beklenilmektedir. 56 adet (% 22) iş ve projeye ise henüz başlanmamıştır. Söz konusu projeler için dönem sonu itibariyle 74 milyon 569 bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon İzleme Sisteminden elde edilen raporlara göre 2018 yılı programı için Ulaştırma Sektöründe TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 6 proje, Eğitim Sektöründe İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 proje; Tarım Sektöründe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 11 proje, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 7 proje ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 proje olmak üzere toplam 60 proje ve iş İl Koordinasyon İzleme Sistemine girilerek teklif edilmiştir. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2017 yılı üçüncü toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum." dedi

Vali Çeber'in konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2017 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili olarak koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.

(YE-YE-Y)



26.07.2017 17:52:58 TSI

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