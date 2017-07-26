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Kaymakam Güney'den halk günü



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ilk kez düzenlediği halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ünye Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen halk gününde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Kaymakam Güney burada yaptığı konuşmada, "Bizler sadece halk gününde değil, mesai saatlerimiz içerisinde de makamımızda vatandaşlarımızın istek, dilek ve şikayetlerini ilettiği yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlk defa gerçekleştirdiğimiz halk günümüzde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların ihtiyaçları konusunda yapılması gerekenleri konuşarak çözüme kavuşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen halk buluşmasına Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Esatcan Öztürk, Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akar ve Sosyal Yardımlaşma Müdürü Hakan Kuzu da katıldı.

Toplantıda halkın talepleri dinlendi, sorunları konuşuldu.

(HA-SLH-Y)



26.07.2017 17:59:05 TSI

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