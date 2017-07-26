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Suşehri'ne çıraklık ve mesleki eğitim kursları açılacak



(Fotoğraflı)



Nevzat Yücel

SİVAS (İHA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret ederek ilçeye çıraklık ve mesleki eğitim konularında kurslar açılacağı belirtti.

Suşehri ilçesine çıraklık ve mesleki kursların açılması için onay verildiğini kaydeden Köksal,"Bilindiği üzere, daha önceki yıllarda çıraklık ve mesleki eğitim sınıfı ilçemizde açmıştık. Fakat o dönemde fazla ilgi görmedi. İl İstihdam Kurulu toplantımızda Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz tekrar bu konuda bir talebi oldu. Zaten ben ve Suşehri Esnaf Odası Başkanı bu konuda çalışma yapıyordu. Çıraklık ve mesleki okulumuzda ihtiyaç duyulan meslek dallarında artık bundan böyle talep olması durumunda kurslar verilecek. Şayet yoğun taleplerin olması durumunda bu bölgeye eğitim merkezi de açılabilir" dedi.

Zaman buldukça oda başkanlarını ziyaret ederek sıkıntıları dinlediğini kaydeden Köksal,"2016 yılında özellikle FETÖ olayında bir takım sıkıntılar yaşadık. Esnaflarımız sıkıntılar çekti. Ama çok şükür, milletimiz, devletimiz birliğini göstererek tek vücut ve tek kuvvet oldu. Avrupa'ya ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Biz ahi teşkilatı olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bayrağımıza ve kanunlarımıza saygılıyız. Osmanlı Devletinin kuruluşunda en büyük katkıyı Ahi teşkilatı yapmıştır. Esnaf ve Sanatkar olarak yeter ki ülkemiz istikrarda olsun, bizler her zaman elimizi taşın altına koyarız" diye konuştu.

Çıraklık ve mesleki eğitim sınıflarının tekrar açılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kemal Karakaya ise,"Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sivas Valisi Sayın Davut Gül ve İl İstihdam Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda hangi dallarda kurs açılması yönünde çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız" şeklinde konuştu.

(UY-Y-)



26.07.2017 17:59:27 TSI

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